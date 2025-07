Furti, comportamenti molesti e spaccio in Barriera di Milano: 5 arresti a Torino

TORINO – Sono state 5 le persone arrestate dagli agenti del Commissariato di P.S. Barriera d Milano.

Gli arresti

Due giovani di 18 e 21 anni sono stati arrestati per furto con strappo in concorso. Fermatisi davanti al portone di uno stabile, la vittima veniva raggiunta dai due che le strappavano una catenina dal collo. Gli stessi tentavano invano la fuga ma venivano fermati dai poliziotti, che rinvenivano parte della refurtiva.

Un ragazzo di 19 anni è stato, invece, arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso, in corso Venezia, di numerose dosi di crack.

Sempre per il possesso di sostanza stupefacente, è stato tratto in arresto un 47enne che si trovava ai domiciliari. A casa dell’uomo, i poliziotti hanno rinvenuto 570 grammi di eroina, 120 di cocaina e 3750 euro in contanti.

Infine, un uomo di 26 anni è stato arrestato per resistenza e danneggiamento. Gli agenti sono intervenuti per i comportamenti molesti dell’uomo in corso Vigevano. L’uomo è stato poi fermato dagli agenti in via Cigna.

