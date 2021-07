Turista 71enne di Neive investita da uno scooter a San Bartolomeo al Mare: morta il giorno dopo in ospedale

Non ce l’ha fatta Anna Maria Marengo, 71 anni di Neive, in vacanza a San Bartolomeo al Mare in Liguria. Investita sabato mattina sull’Aurelia da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali, le sue condizioni sono apparse subito critiche. Soccorsa dagli operatori del 118 della Croce d’Oro di Imperia è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono peggiorate con il passare delle ore e oggi è deceduta.