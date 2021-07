A Vinovo corrono le cavalle di 3 anni del Nord Italia

Un paio di settimane fa a Vinovo erano state protagoniste anche le aspiranti Miss Italia, ma mercoledì 14 luglio toccherà alle aspiranti Miss in pista. La corsa centrale della riunione al via dalle 19.15 sarà infatti l’Eliminatoria per tutto il Nord Italia del Campionato Femminile, prova di selezione per 3 anni di proprietà di scuderie con sede legale Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna.

Favori del pronostico per Calenita, con Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, e Cash Bank Bigi, insieme ad Alessandro Gocciadoro, nonostante partano dalla seconda fila. In gara però anche driver e cavalli torinesi, come Chimera Jet con Marco Smorgon e Chardonnay Roc interpretato da Santo Mollo.

Nel Premio Nuove Leve che aprirà la serata e dedicato al debutto dei 2 anni spicca il nome di Diva Roc, sorella di Tamurè Roc. Tutto da vedere anche il Premio Livenza, miglio per anziani di ottima lena, che potrebbe vivere sul testa a testa tra Suerte’s Cage con Gocciadoro e Zar Ross, allievo di Andrea Guzzinati afidato a Massimiliano Castaldo. Come sempre ingresso gratuito e sarà attivo il Fil-Hippo’s Ristora.