Morto anche il marito della donna deceduta in seguito al rogo in Liguria

Si aggrava il bilancio della tragedia che, nella giornata di domenica 18 luglio (Bruciano sterpaglie in Liguria, ma il rogo gli sfugge: morta una donna di Ormea, gravemente ferito il marito – Quotidiano Piemontese), ha visto una donna perdere la vita in seguito ad un rogo in Liguria, che ha travolto lei e suo marito, rimasto ferito gravemente.

Purtroppo nella mattinata di ieri, giovedì 22 luglio, dopo tre giorni di cure, anche il marito è deceduto, troppo gravi le ustioni riportate dall’uomo, accorso nel tentativo di salvare la donna dalle fiamme.

L’uomo aveva riportato ustioni sul 70 per cento del corpo che però col passare dei giorni si sono ulteriormente aggravate fino al decesso di ieri. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.