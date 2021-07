Cantalupa : il paradiso del tiro con l’arco dove si preparano i campioni

Lucilla Boari la vincitrice della storica medaglia di bronzo nel tiro con l’arco alle Olimpiadi ha ringraziato in tutte le sue interviste Cantalupa dove si è allenata per vincere a Tokio.

Infatti a Cantalupa si trova dal 2007 il Centro Federale della Federazione Italiana Tiro con l’Arco nato grazie alla partnership fra CONI, Comune di Cantalupa, Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comunità Montana Pinerolese Pedemontana.

A Cantalupa si sono allenati tutti gli atleti olimpici Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Elena Tonetta, Vanessa Landi, Tanya Giaccheri, Chiara Rebagliati, Laura Baldelli e Karen Hervat, Mauro Nespoli, David Pasqualucci, Marco Galiazzo, Marco Morello e Luca Melotto, Federico Musolesi, Yuri Belli e Alessandro Paoli.

Cantalupa è un comune che ama lo sport perchè nel suo centro sportivo di tengono molti corsi della Scuola Regionale dello Sport oltre a manifestazioni, ritiri e allenamenti federali.

Il complesso, circondato da palestre naturali di roccia con percorsi ginnici e per la mountain bike, comprende anche una pista di atletica leggera, un campo di calcio dedicato al Grande Torino, un palazzetto con palestre e pareti per l’arrampicata, impianti ricreativi per calcetto, volley e basket ed un campus riservato ad atleti e operatori.

E proprio a Cantalupa si è preparato per il prossimo campionato l’Alessandria calcio di Mister Longo nel panorama delle Dolomiti del Piemonte.