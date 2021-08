Focolai covid in Piemonte di persone rientrate dalle vacanze, per ora sono 19 i contagiati

Focolai di contagi da coronavirus di persone di rientro dalle vacanze è quanto segnalato dall’unità di crisi della Regione Piemonte in questi giorni. Sono stati comunicati tre nuovi focolai di persone che hanno contratto il virus di ritorno dalle vacanze. Si tratta di diciannove piemontesi di rientro in Piemonte, a Biella, a Torino e a Cuneo risultate positive al Covid dopo i soggiorni in Grecia, a Malta e nel resto della penisola.

Il sistema di tracciamento ha funzionato e tutte le persone sono ora in quarantena. Questo per evitare il diffondersi del virus sul territorio.