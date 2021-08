Mini abbonamenti a prezzo ridotto per Torino – Salernitana, Torino – Lazio, Torino – Juventus

Per i prossimi match allo stadio Olimpico Grande Torino contro Salernitana, Lazio e Juventus il Torino mette in in vendita da venerdí 26 agosto dei mini-abbonamenti a 45 euro in Curva Maratona 45 euro in Curva Primavera 75 euro in Distinti Granata 90 euro in Tribuna Granata 180 euro in Poltroncine Granata 490 euro in Tribuna Grande Torino. Gli stessi abbonamenti avranno prezzi ridotti per gli Under 16.

I prezzi dei mini abbonamenti per Torino – Salernitana, Torino – Lazio,

Torino – Juventus

45 euro in Curva Maratona (25 euro per gli Under 16)

45 euro in Curva Primavera (25 euro per gli Under 16)

75 euro in Distinti Granata (35 euro per gli Under 16)

90 euro in Tribuna Granata (45 euro per gli Under 16)

180 euro in Poltroncine Granata (90 euro per gli Under 16)

490 euro in Tribuna Grande Torino (240 euro per gli Under 16)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni

A causa dell’emergenza Covid-19, saranno in vendita un numero limitato di tagliandi al fine di garantire lo svolgimento dell’evento in massima sicurezza e adottando tutte le attuali indicazioni normative finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso del Green Pass che non sarà necessario per i bambini al di sotto dei 12 anni.

Per l’emissione dei titoli l’acquirente dovrà fornire un recapito telefonico e sarà necessario presentare i documenti di identità di tutti i titolari dei tagliandi.

I canali di vendita

– on line sul sito torinofc.vivaticket.it

– Biglietteria Nord Stadio Olimpico Grande Torino (da lunedì a venerdì orari 10-13 e 14-18)

– Punti vendita abilitati Vivaticket,