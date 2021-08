Vaccini anti Covid. Appendino: ‘Adesso bisogna affrontare il tema di chi, per diversi motivi, non l’ha ancora fatto’

“In questo periodo sono davvero molte le persone che sentono il bisogno di confrontarsi sul tema delle vaccinazioni e del green pass.

Inutile dirlo, al di là di ogni polemica, l’andamento della campagna vaccinale è di vitale importanza per restare il più possibile in zona bianca e per evitare nuove limitazioni, come accadrà da domani in Sicilia, nuovamente in zona gialla”. E’ quanto afferma su Facebook la sindaca di Torino Chiara Appendino in un post nel quale racconta dei suoi momenti di confronto fra la gente. Sul tema vaccinazioni e green pass la sindaca scrive ancora:

La parte più difficile della campagna vaccinale, infatti, deve ancora venire, perché se fino ad oggi si è “gestita” la coda delle persone che volevano vaccinarsi, adesso bisogna affrontare il tema per chi, per diversi motivi, non l’ha ancora fatto.

Ecco, ciò che mi è parso di scorgere fra le persone con cui ho parlato e che non si sono ancora vaccinate, non è un rifiuto netto, ma un più generico senso di incertezza, di insicurezza.

E ciò che io ho fatto e credo sia più corretto fare, per quanto possibile, da parte di tutti noi, è contribuire a diffondere corretta informazione.

Magari consigliando a chi è indeciso di parlare ancora una volta col proprio medico, con i propri amici e parenti che l’hanno fatto, di attingere informazioni da fonti scientifiche e autorevoli e di non abbandonare assolutamente l’idea di vaccinarsi e quindi di proteggere se stessi e i propri cari.