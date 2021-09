Covid, Rt Italia a 0.97, sono 17 le regioni a rischio moderato

Scende a 0.97 l’indice Rt in Italia per quanto riguarda il rischio di contagio da Covid19. Era 1.01 la scosa settimana. Passano da 10 17 le Regioni e Province autonome classificate a rischio moderato, secondo i dati della bozza del Monitoraggio settimanale.

La situazione più critica rimane quella della Sicilia, unica egione in zona gialla. L’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi è pari a 74 per 100.000 abitanti per il periodo che va dal 27 agosto al 2 settembre. rispetto al valore di 77 per 100.000 abitanti del periodo 20-26 agosto e riportandosi sui valori registrati a metà agosto.