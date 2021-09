Coronavirus Italia, il bollettino di sabato 4 settembre: +6.157i nuovi casi,+ 57 i decessi

In Italia sono stati registrati nelle ultime 24 ore 6.157 casi Covid, in calo rispetto a ieri, quando ne sono stati segnalati 6.735.

È quanto emerge dal bollettino di sabato 4 settembre, pubblicato dal ministero della Salute.

Nell’ultima giornata sono stati eseguiti 331.350 test, tra tamponi molecolari e antigenici con il tasso di positività che si attesta allo 1,9% (-0,4%). Aumentano gli attualmente positivi che sono ora 137.039 (+14). I guariti totali invece salgono a 4.299.621 (+6.086).

La regione con il maggior numero di contagi giornalieri resta la Sicilia (+1.200) che è l’unica in zona gialla.

Dall’inizio della pandemia i casi positivi accertati nel nostro Paese sono ora 4.566.126. I morti per covid dell’ultima giornata sono stati invece 56, per un totale di 129.466 decessi dall’inizio dell’emergenza Covid-19 in Italia.