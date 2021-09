Primo giorno di scuola, in Piemonte 566.913 studenti in classe

Sono 566.913 gli studenti che oggi rientrano in classe per il primo giorno di scuola in Piemonte. I numeri nella nostra regione dicono che gli studenti sono 514.644 in 540 istituzioni statali, per un totale di 25.582 classi/sezioni, e 52.269 in 689 scuole paritarie, il 73% delle quali dell’infanzia, per complessive 2.555 classi.

Sono invece 4.651 le immissioni in ruolo di personale docente delle scuole statali, di cui 855 come insegnanti di sostegno, a cui si aggiungono 849 le immissioni in ruolo di personale Ata. Per quanto riguarda le supplenze, sono stati assegnati 16.568 contratti a tempo determinato, di cui 6.693 come insegnanti di sostegno.

E’ la prima volta che gli incarichi a tempo determinato sono stati assegnati tutti prima dell’inizio della scuola. Dalla redazione di Quotidiano Piemontese l’augurio di un buon anno scolastico a studenti, insegnati, personale scolastico e famiglie.