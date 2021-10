Manifestazioni di solidarietà alla Cgil in tante città del Piemonte

Torino, Biella, Alessandria, Novara, Verbania: il Piemonte si mobilita in segno di solidarietà alla Cgil dopo l’attacco avvenuto ieri a Roma nel corso di una manifestazione dei No Green Pass. Davanti alle sedi territoriali del sindacato si sono svolte manifestazioni che hanno assunto anche le forme dell’iniziativa antifascista.

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha definito gli autori delle violenze “criminali senza alcun tipo di giustificazione e al di là di ogni ragionevole comprensione”.

Stefano Lo Russo, candidato a sindaco del capoluogo piemontese per il centrosinistra, ha denunciato “l”onda strisciante nel Paese di una destra eversiva che sta cavalcando la rabbia di tante persone”, mentre Paolo Damilano, candidato per il centro destra, ha fatto presente che “l’attacco al sindacato è un attacco contro tutti, perché la violenza non può mai essere accettata sotto nessun tipo di forma”.

Alessio Ferraris, segretario generale di Cisl Piemonte, ha portato la solidarietà alla Cgil e ha annunciato una manifestazione del sindacato confederale il 16 maggio a Roma.

Silvia Marchionini, sindaco di Verbania, in una nota ha dichiarato: