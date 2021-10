Processo “Cartegine”, ‘ndrangheta in Piemonte: la cassazione conferma l’ergastolo per De Pace

È arrivata la sentenza della Cassazione sul processo dell’inchiesta “Cartagine” in merito alla richiesta della difesa di Tommaso De Pace di commutare la pena dell’ergastolo in 30 anni di carcere. La Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di commutare in trent’anni di carcere la condanna all’ergastolo per il De Pace.

L’imputato era stato condannato all’ergastolo con la sentenza della Corte d’appello di Torino il 25 luglio 2000.

La difesa aveva sollevato una questione legata a una pronuncia della Cedu (Corte europea sui diritti dell’uomo) sull’applicabilità della pena del carcere a vita.

L’inchiesta «Cartagine» è la più grande sulla presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso in Piemonte svolta negli anni Novanta.

L’inchiesta ‘Cartagine’ iniziò nel 1994 dopo il sequestro, a Borgaro Torinese, di un tir con cinque tonnellate di cocaina. La procura di Torino scovò le bande, affiliate ‘ndrangheta, che si spartivano le piazze e il mercato della droga in quegli anni e del totonero culminata con una guerra costata circa una trentina di morti.