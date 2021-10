Torino, incidente sul lavoro: operaio cade da 10 metri, è in gravissime condizioni

Un altro incidente sul lavoro è accaduto in Piemonte, per l’esattezza a Cumiana, nella giornata di giovedì 21 ottobre verso l’ora di pranzo. Un operaio di 43 anni stava eseguendo alcune operazioni di rilevamento dell’emissione dei fumi del sistema di riscaldamento dell’azienda per la quale stava lavorando, quando è caduto al suolo compiendo un volo di circa 10 metri.

Dalle ricostruzioni fatte dai carabinieri di Pinerolo, la dinamica dell’incidente sarebbe dovuta al fatto che una lastra in plexiglass dove l’uomo era in piedi ha ceduto, facendolo precipitare giù.

il 43enne è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Cto di Torino in condizioni gravissime, ha riportato un trauma cranico e toracico e la rottura del femore e da due giorni è in prognosi riservata.