La staffetta con il torinese Andrea Cassinelli terza nella prima tappa di Coppa del Mondo di short track

C’è anche il Piemonte sul podio della tappa inaugurale di Coppa del Mondo di short track andata in scena a Pechino, sul ghiaccio che tra pochi mesi ospiterà le Olimpiadi. L’Italia conclude infatti l’appuntamento con il secondo posto di Arianna Fontana nei 500 metri ed il terzo della staffetta maschile, in cui è stato protagonista il torinese Andrea Cassinelli.

Il portacolori delle Fiamme Gialle – insieme a Pietro Sighel, Tommaso Dotti e Yuri Confortola, oltre a Luca Spechenhauser che aveva preso parte ai quarti di finale – ha centrato un piazzamento importantissimo in chiave di qualificazione a cinque cerchi, dopo le decisioni della giuria al termine di una finale caratterizzata da cadute e colpi di scena, con anche gli azzurri scivolati sul ghiaccio. Ma Cassinelli non è andato distante da una clamorosa doppietta, con la staffetta mista – insieme a Pietro Sighel, Arianna Fontana e Martina Valcepina – che a sua volta ha staccato il pass per la finale, salvo veder sfumare sul più bello le possibilità di podio a causa di una caduta. A livello individuale, infine, il torinese ha terminato il percorso nella prova dei 500 metri all’altezza dei quarti di finale, dopo aver superato il turno preliminare e le batterie.