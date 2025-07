CHERASCO – Un violento incendio ha completamente distrutto una villetta a schiera a due piani nella serata di giovedì 3 luglio, nella zona di piazzetta degli Orti a Cherasco, a poca distanza dalla strada del Corno e dall’arco monumentale della città della Pace, in direzione Narzole. L’edificio era composto da cinque appartamenti ed era abitato da tre famiglie: in tutto sei persone – quattro adulti, una bambina e un altro componente – sono riuscite a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero la struttura.

Purtroppo, nell’incendio sono morti un cane e un gatto rimasti intrappolati all’interno dell’abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita.

Imponente l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore nel tentativo di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sono stati mobilitati trenta operatori, tra permanenti e volontari, provenienti dalle squadre di Alba, Bra, Fossano, Savigliano, dal comando provinciale di Cuneo e dal distaccamento aeroportuale di Levaldigi. Sul posto sono giunti con dieci automezzi, tra autoscale, autopompe e autobotti.

L’incendio, che ha completamente devastato l’edificio – pare costruito secondo i criteri della bioedilizia – è divampato intorno alle 21 e ha richiesto un intervento prolungato per evitare che si propagasse alle abitazioni vicine. I vigili del fuoco sono rimasti al lavoro per tutta la notte e la mattinata successiva per completare le operazioni di bonifica e spegnimento degli ultimi focolai.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Le indagini sono affidate ai carabinieri, ma al momento risulta difficile formulare ipotesi, anche perché la distruzione dell’edificio è pressoché totale.

