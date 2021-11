Cirio e Lo Russo: “Pronti a collaborare come Torino e Piemonte per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina”

Si è svolto oggi, giovedì 4 novembre, il primo incontro ufficiale tra il Presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e il neo sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

Tra i tanti temi affrontati dai due c’è anche quello di un possibile rientro del Piemonte e di Torino all’interno del progetto delle olimpiadi invernali che si svolgeranno a Milano e Cortina.

Così infatti si sono espressi i due:

“Le olimpiadi mancate, o meglio rinunciate, sono state un errore enorme, che ha creato danni enormi.

E’ nostro dovere recuperare ciò che è recuperabile. Non è una partita chiusa e neanche un sogno”, afferma Cirio. “Avvieremo già nelle prossime settimane una interlocuzione col governo dei Giochi di Milano e Cortina per dare, come Torino e Piemonte, la nostra disponibilità alla collaborazione”, aggiunge il sindaco.