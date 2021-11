Intesa Sanpaolo rinnova il campo da basket in Piazza d’Armi a Torino

Il campo da basket in Piazza d’Armi, all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, si veste di nuovi colori per la grande stagione dello sport cittadino. Fautore dell’iniziativa è il Gruppo Intesa Sanpaolo.

Al taglio del nastro, domenica 7 novembre, erano presenti Carlotta Salerno, Assessora della Città di Torino con deleghe a Istruzione, Politiche giovanili, Periferie e progetti di rigenerazione urbana, Andrea Lecce, responsabile Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo e Nick Cowell, NBA EME Director, Global Partnerships.

Per l’evento inaugurale la Banca ha coinvolto la National Basketball Association (NBA), di cui è Official Partner. La giornata si è così trasformata in una vera e propria festa dello sport, dentro e intorno ad un playground completamente rinnovato con i colori di Intesa Sanpaolo, arancione e verde, e i loghi delle 30 franchigie dell’NBA, che quest’anno festeggia il 75° anniversario, a fare da cornice.

Durante la giornata si sono susseguiti un torneo 3 vs 3, una gara di schiacciate, lezioni speciali con un coach NBA dedicate a giovani giocatrici e una partecipazione degli Special Olympics. Il tutto fra musica e spettacoli di freestyle.

Intesa Sanpaolo si sta preparando per riproporre l’esperienza torinese in altri territori. Per esempio, attraverso il programma Formula, che con il coinvolgimento delle Direzioni regionali della Banca, nel corso del 2021, ha lanciato e sostenuto oltre 30 progetti in tutte le regioni italiane dedicati a importanti iniziative benefiche e realizzati grazie al crowdfunding.

La festa del basket non è solo per chi lo pratica, ma anche per chi semplicemente ama questo sport e vorrebbe portarne sempre un simbolo con sé. Da oggi tutte le carte di pagamento Intesa Sanpaolo sono personalizzabili con il layout dell’NBA. Un’operazione che chiunque può fare in autonomia agendo direttamente dall’app.

“Desidero ringraziare Intesa Sanpaolo per questa giornata di festa organizzata nel segno del basket, sport amatissimo nella nostra città, e per la cura riservata a questo bellissimo playground, luogo di gioco e socializzazione per tanti ragazzi – ha dichiarato Carlotta Salerno, Assessora della Città di Torino a Istruzione, Politiche giovanili, Periferie e progetti di rigenerazione urbana . Avvicinare i giovani allo sport, creando e mettendo a loro disposizione spazi attrezzati dove praticarlo, è senza dubbio un impegno prioritario nelle politiche giovanili dell’Amministrazione comunale che, come testimoniato dall’odierna iniziativa e dall’intenzione di riproporre tale esperienza anche in altri territori, Intesa Sanpaolo condivide con noi – ha evidenziato l’assessora Salerno.

Per Andrea Lecce, responsabile Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo: “Intesa Sanpaolo promuove questa festa dello sport con lo spirito di confermare tutto l’impegno per Torino e il suo territorio, i bisogni dei giovani, la necessità di spazi accoglienti dove praticare attività e condividere il gioco di squadra. Grazie alla storica partnership con NBA, ci siamo potuti avvalere della loro competenza per allestire un campo che coniuga estetica e prestazioni tecniche. La collaborazione con la Città di Torino ha fatto sì che la comunità possa usufruire di uno spazio di coesione, che verrà curato, mantenuto nel tempo e vissuto come punto di ritrovo e di riferimento all’insegna dei valori sportivi”.

“Siamo entusiasti di essere qui oggi a Torino con Intesa Sanpaolo per la riconsegna di questo campo con un nuovo design innovativo e accattivante, sinonimo anche della nostra partnership”, ha affermato Nick Cowell, NBA EME Director, Global Partnerships. “Avendo recentemente inaugurato la Stagione del nostro 75° anniversario, è il momento perfetto per offrire ai nostri fan della città di Torino uno spazio rinnovato per vivere insieme il gioco del basket”.