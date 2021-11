Dispersione scolastica, ok dal Consiglio a 2 odg contro l’abbandono degli studi

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato due ordini del giorno che prendono posizione, con voto unanime, contro la dispersione scolastica: l’Odg 459, prima firmataria Francesca Frediani (M4o), “Azioni di contrasto alla dispersione scolastica” e l’Odg 465, primo firmatario Marco Grimaldi (Luv), “Monitoraggio della frequenza scolastica e contrasto all’abbandono scolastico”.

I due documenti chiedono, principalmente, l’impegno della Giunta regionale ad informare il Consiglio regionale in merito alle segnalazioni ricevute da scuole e realtà territoriali sui fenomeni di dispersione scolastica. Si impegna poi l’esecutivo a mettere in campo ogni azione necessaria per contrastare l’abbandono scolastico e a si dà mandato a Ires e all’Ufficio scolastico regionale di procedere a una mappatura dettagliata delle presenze scolastiche e studi sulle dotazioni tecnologiche dei ragazzi che seguono le lezioni in Dad.