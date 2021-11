Video pedopornografici con violenze su neonati, la Postale di Torino arresta un prete e altre due persone

La Polizia Postale e delle Comunicazioni di Torino, diretta dalla Procura di Torino, ha arrestato tre persone per scambio di materiale pedopornografico attraverso una chat dedicata. Si tratta di un uomo di 37 anni, fermato in Piemonte, di un ragazzo in Puglia, minorenne all’epoca dei fatti, che ha realizzato il canale di diffusione del materiale pedopornogafico e di un prete della diocesi di Benevento.

Raccapricciante il materiale che si è trovato di fronte la polizia, con video che ritraggono attività sessuali di e su minori e violenze di tipo sessuale anche su neonati.

L’inchiesta, cominciata a febbrai 2021 e coordinata dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni – Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online, ha riguardato tutto il territorio nazionale, impegnando nelle operazioni di perquisizione 11 compartimenti.

L’analisi degli elementi evidenziati dagli operatori ha ricondotto nel complesso a 26 soggetti destinatari dei decreti di perquisizione, emessi dal Gruppo Criminalità Organizzata e Reati Informatici dell’A.G. di Torino ed eseguiti, oltre che in Piemonte, con la collaborazione degli Uffici di Specialità della Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.