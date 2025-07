Nuovo ponte sul Ceronda, al via i lavori per la rotatoria: cambia la viabilità sulla Provinciale 1

VENARIA REALE — È entrata nel vivo la realizzazione della nuova rotatoria di accesso al ponte sul torrente Ceronda, opera collegata alla costruzione del nuovo viadotto lungo la Strada Provinciale 1 delle Valli di Lanzo, all’intersezione tra via Cavallo e via Stefanat. Si tratta di un intervento complesso, che comporta l’innalzamento del piano stradale e modifiche importanti alla viabilità locale.

Per limitare l’impatto sulla mobilità, la Città metropolitana di Torino, in accordo con la Polizia Locale e gli uffici tecnici comunali, ha deciso di attivare un senso unico alternato regolato da semaforo a partire dalle ore 8 di lunedì 14 luglio, nella zona del cantiere. Una misura temporanea, necessaria per permettere la prosecuzione dei lavori in sicurezza.

Nei mesi scorsi era stato predisposto uno schema attuativo per fasi, che prevede una sequenza di interventi coordinati con modifiche progressive alla viabilità. Attualmente è in corso la fase 1, con la realizzazione della porzione iniziale della rotatoria sul lato del torrente Ceronda. In questa fase è stato mantenuto il doppio senso di marcia, ma non è possibile effettuare la svolta a sinistra né da via Stefanat verso la Provinciale 1 né viceversa. La fase 1 si concluderà entro fine luglio con la costruzione delle rampe di raccordo sulla corsia sinistra della Provinciale.

La fase 2 interesserà invece l’area di via Stefanat, con il completamento della rotatoria e la realizzazione delle rampe sulla corsia destra. In questo periodo, della durata stimata di 3-4 settimane, sarà necessario sospendere completamente la circolazione tra via Stefanat e via Cavallo.

Per alleggerire il traffico e indirizzare i veicoli su percorsi alternativi, sono già stati installati cartelli con indicazioni di “direzione consigliata” verso la S.P. 501 e la Tangenziale, soprattutto per chi proviene dalle Valli di Lanzo ed è diretto verso Torino. Inoltre, nelle fasi più critiche, verranno attivati pannelli a messaggio variabile per fornire aggiornamenti in tempo reale agli automobilisti.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese