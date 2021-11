Pioggia sul Piemonte, allerta gialla al sud e 30 cm di neve al Sestriere

Piove da ore su tutto il Piemonte. Era pioggia attesa, al punto che venerdì il Centro Funzionale dell’Arpa aveva emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico nel sud della regione, in particolare nell’Alessandrino al confine con la Liguria, per possibili allagamenti locali e frane associate ai temporali di maggiore intensità.

Abbondanti ance le nevicate in montagna, sopra i 1.500 metri. Sestriere i è svegliata sotto un anto di 30 cm di neve. Le previsioni annunciano fino ad oltre mezzo metro di neve sul Colle, perchè la nevicata non si fermerà molto presto.

Foto Facebook Sestriere_official