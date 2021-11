Guida Michelin 2022: Antiche Sere di Torino e Bistrot Donatella di Oviglio diventano Bib Gourmand

Il Bib Gourmand, ovvero la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi, è il pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo a meno di 35€.

Nella Guida MICHELIN 2022, che verrà presentata il 23 novembre in Franciacorta, sono 20 i nuovi Bib Gourmand, per un totale di 255 ristoranti. Due di questi sono in Piemonte: si tratta dell’Osteria Antiche Sere, di Torino e del Bistrot Donatella di Oviglio, Alessandria. Tra le nuove entrate ci sono 6 ristoranti lombardi, 4 laziali, 3 sardi, 2 veneti e uno a testa per Toscana, Campania e Puglia. In totale la regione con più Bib Gourmand è l’Emilia-Romagna con 35, seguita da Piemonte 32 e Lombardia 31.