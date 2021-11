Stiamo per passare in Piemonte bruscamente dall’autunno all’inverno. Anche in Piemonte e nel resto d’Italia, nei

prossimi giorni si assisterà a un progressivo abbassamento delle temperature a causa dell’aria fredda in arrivo da Nord che richiamerà una forte perturbazione verso l’Italia.

Questo porterà a un peggioramento del meteo con un conseguente calo delle temperature e maltempo diffuso che porterà a nevicate anche sul Piemonte a quote collinari.