Mappa ECDC sui contagi COVID-19: tutto il nord Italia, Piemonte compreso, in rosso scuro

Tutto il nord Italia, compreso il Piemonte, è colorato di rosso scuro nella mappa dei contagi da COVID-19 dell’ECDC, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie. La mappa del 16 dicembre scorso mostrava in rosso scuro solo il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e la provincia di Bolzano. Questa settimana si aggiungono alle regioni con un tasso di contagi maggiore/uguale a 500 per 100.000 abitanti Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria ed Emilia Romagna.

Nel resto d’Italia solo Molise, Puglia e Sardegna sono in giallo, mentre il resto delle regioni è in arancione/rosso chiaro. In Europa si estende la macchia rosso scuro e soltanto la Romania ha ancora una regione in verde.