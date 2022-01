Altri tre cinghiali trovati morti a Voltaggio, il sospetto è che sia peste suina

Continua a preoccupare la situazione dell’epidemia di peste suina che pare si stia diffondendo in Piemonte e in Liguria. Dopo il primo caso riscontrato ad Ovada, in provincia di Alessandria lo scorso 7 gennaio, e dopo gli altri casi accertati sempre nell’alessandrino a Franconalto e in Liguria a Isola del Cantone, nella mattinata di oggi, domenica 9 gennaio, altri 3 cadaveri di cinghiali sono stati rinvenuti a Voltaggio, in provincia di Alessandria, morti probabilmente sempre a causa della peste suina. Due sono stati ritrovati lungo la strada della Bocchetta fra il ponte San Giorgio e cascina Carossina; il terzo cinghiale è stato rinvenuto in val Morsone, vicino alla provinciale, in località Fontana.

