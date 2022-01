Volley, SerieA1 femminile: Cuneo vince 3-2 contro Trento in rimonta

Comincia con un successo il 2022 della Bosca S.Bernardo Cuneo femminile nella 2ˆ giornata di ritorno del campionato di SerieA1 femminile. Le piemontesi tra le mura amiche del palazzetto di Cuneo si sono imposte per 3 set a 2 contro la Delta Despar Trentino, con una ottima rimonta. Le pallavoliste ospiti infatti erano in vantaggi per 1-2 ma le piemontesi non si sono abbattute e sono riuscite a mettere a segno un’ottima rimonta.

In grande spolvero per le biancorosse Alice Degradi che ha realizzato 20 punti ed è stata premiata come miglior giocatrice del match, alla sua prima partita da titolare in campionato.