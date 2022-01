Report Agenas: in Piemonte occupazione dei reparti ordinari al 30%, le terapie intensive oltre il 20%

Nel report settimanale redatto dalla AGENAS, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, emerge come in Italia la percentuale di posti nei reparti di area non critica occupati da pazienti Covid è in salita arrivando alla percentuale nazionale del 29%. Il Piemonte si attesta al 30%, con la vicina Valle d’Aosta che arriva addirittura al 69%. In 24 ore, oltre al Piemonte il dato cresce in altre 10 regioni: Abruzzo (29%), Basilicata (26%), Calabria (41%),Campania (29%), E.Romagna (27%), Lombardia (34%), Marche (27%), Puglia (21%), Sardegna (15%), Toscana (25%). Per quanto concerne le terapie intensive la percentuale è stabile al 18%, ma 8 regioni, tra cui il Piemonte, superano il 20%, le altre sono: Abruzzo, Friuli, Lazio, Marche, Trento, Toscana e Valle d’Aosta.