Differita al weekend 12-13 febbraio la ripresa delle gare della Lega Nazionale Dilettanti di calcio

La Lega Nazionale Dilettanti della FIGC di Piemonte e Valle d’Aosta ha deciso che le partite del Settore Giovanile e Scolastico slitteranno ulteriormente al fine settimana del 12-13 febbraio, diversamente da come comunicato in precedenza. Sabato 5 e domenica 6 febbraio saranno invece utili per il recupero delle partite posticipate per le positività da coronavirus.

Confermato invece l’inizio del Campionato di Eccellenza per il 23 di gennaio, quando si disputerà la prima giornata di ritorno.

Campionato di Promozione (gironi A,C e D)

Domenica 13 Febbraio 2022 15^ andata

Campionato di Promozione (Girone B)

Domenica 13 Febbraio 2022 17^ andata

Campionato di Prima categoria

Domenica 13 Febbraio 2022 15^ andata

Campionato di Seconda categoria (Gironi A, B, C, D, E, F e G)

Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

Campionato di Seconda categoria (Girone H)

Domenica 13 Febbraio 2022 15^ andata

Campionato Under 19 Regionale

Sabato 12 Febbraio 2022 1^ ritorno

Campionati e Tornei Regionali Under 17-16-15 e 14

Sab. 12 e Dom. 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

Campionato Allievi Under 18 (Gironi A -C -D)

Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

Campionato Allievi Under 18 (Girone B)

Domenica 13 Febbraio 2022 13^ andata

Campionato Serie C1 calcio a cinque

Venerdì 11 Febbraio 2022 4^ ritorno

Campionato Serie C2 calcio a cinque

Lunedì 14 Febbraio 2022 3^ ritorno

Campionato Serie D calcio a cinque

Lunedì 14 Febbraio 2022 2^ ritorno

Campionato calcio a cinque femminile

Sabato 12 Febbraio 2022 2^ ritorno

Campionato Under 21 calcio a cinque

Sabato 12 Febbraio 2022 2^ ritorno

Campionato Under 17 calcio a cinque

Sabato 12 Febbraio 2022 7^ ritorno

Campionato Under 15 girone A calcio a cinque

Domenica 13 Febbraio 2022 5^ ritorno

Campionato Under 15 girone B calcio a cinque

Domenica 13 Febbraio 2022 7^ ritorno

Campionato Eccellenza Femminile Regionale

Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

Coppa Italia Calcio Femminile

Mercoledì 2/3/2022 quarti di finale – gare di andata

Campionato Juniores Under 19 Femminile

Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

Campionato Under 17 Femminile

Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

Campionato Under 15 Femminile

Domenica 13 Febbraio 2022 4^ andata

Campionato Under 15 seconde squadre

Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

Torneo Under 14 seconde squadre

Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

Torneo Under 14 pro

Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

Torneo Under 13 pro

Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno