Disabato (M5S): “Asl To3, pagamento straordinari tagliato del 50%. Icardi chiarisca”

Pagamento degli straordinari tagliato del 50% agli infermieri dell’ASL TO3, Pronto soccorso di mezzo Piemonte di nuovo al collasso e cronica mancanza di personale. Ancora una volta la Regione si presenta impreparata a gestire la prevedibile ondata pandemica.

Per coloro che la politica piemontese ha definito “eroi” adesso il ringraziamento è un taglio netto sul pagamento degli straordinari, ed in futuro si potranno retribuire altre ore solo “se le condizioni lo permetteranno”. Arrivederci e grazie. Questo è il trattamento riservato dalla Regione Piemonte a chi ha combattuto in prima linea contro il virus. Senza dimenticare tutti gli ospedali in cui continua a mancare il personale ed infermieri e dottori sono costretti a garantire turni massacranti.

È doveroso sostenere le legittime richieste degli operatori sanitari del Piemonte. Domani mattina saremo quindi presenti in piazza Castello a Torino, osservando le norme sul distanziamento, insieme agli infermieri, in occasione dello sciopero indetto da Nursind Piemonte. La Giunta regionale non può continuare a restare in silenzio, anche per questo chiediamo che l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi chiarisca se sia stato a conoscenza del taglio sugli straordinari adottato dall’Asl Torino3 e come intenda intervenire affinché l’azienda sanitaria abbia disponibilità finanziarie per pagare gli straordinari effettuati dal personale.