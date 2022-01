Un anziano di 86 anni è morto nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 gennaio, travolto da un trattore mentre stava raccogliendo delle ramaglie in frazione Olmetto, sulla collina di Bagnolo Piemonte. Sul posto, dopo la richiesta di aiuto, sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Saluzzo e Barge e gli operatori sanitari del 118 da Paesana e Barge, ma per il pensionato non c’è stato nulla da fare.