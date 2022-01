Altro incendio in Piemonte: fiamme a Biella nella località dell’Alpe Cavanna

Un quarto rogo è stato registrato nella giornata di oggi, 31 gennaio in Piemonte. Al confine tra le provincie di Biella e Torino, intorno alle 3.30 di notte tra domenica 30 e lunedì 31 gennaio, un rogo è divampato nel territorio di Donato, nella località dell’Alpe Cavanna in un bosco,

Sarebbero circa 40 gli ettari in fiamme con oltre 7 squadre dell’AIB e personale dei Vigili del Fuoco e un canadair in azione nel tentativo di domare le fiamme. Operazioni rese difficili dalla lunghe lingue di fuoco e dal vento che rafforza l’intensità del rogo.