Lanzo Torinese: si estende l’incendio sul Monte Basso, evacuate tre case

Il forte vento di ieri, lunedì 7 febbraio, che ha soffiato sul Piemonte, con raffiche anche oltre il 100 km/h, e il conseguente innalzamento delle temperature, hanno generato successivi danni e disagi soprattutto per quanto concerne gli incendi boschivi.

Infatti nella notte tra lunedì 7 e martedì 8, l’incendio boschivo divampato sul Monte Basso, tra i Comuni di Cafasse, Lanzo Torinese e Germagnano si è ulteriormente esteso e ingrandito, proprio a causa delle forti folate di vento che hanno ampliato il rogo. È stato necessario per giunta l’evacuazione di tre abitazioni, con diverse squadre di vigili del fuoco e della protezione civile che stanno lavorando da stanotte per cercare di domare e spegnere le fiamme.