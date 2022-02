Maxi operazione della Dia e Guardia di Finanza in tutta Italia: 75 misure cautelari e beni sequestrati per 23 milioni di euro: fermi anche in Piemonte

Dalle prime ore di questa mattina di martedì 15 febbraio, è in corso in tutta Italia una maxi operazione condotta dalla Dia e dalla Guardia di Finanza di Bari che ha emesso ben 75 misure cautelari personali e il sequestro di beni per un valore di circa 23 milioni di euro in svariate regioni della penisola: Puglia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto, nell’ambito dell’operazione ‘Levante’. Agli indagati sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità finalizzata a frode fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio, traffico di droga ed estorsioni.