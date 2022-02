Tornano i Torino Photo Days

Torna a Torino, da martedì 24 a domenica 29 maggio 2022, in occasione di The Phair, la seconda edizione di TORINO PHOTO DAYS, la rassegna interamente dedicata al linguaggio della fotografia e alle sue molteplici forme.

Torino Photo Days nasce dall’esigenza di promuovere e mettere in rete le iniziative culturali della Città, costruendo un ricco calendario di appuntamenti che, grazie al coinvolgimento di istituzioni, musei, fondazioni e gallerie attive sul territorio, stimoli un vivace dibattito sul medium fotografico e più in generale sulla fruizione delle immagini nella società contemporanea.

Il programma di mostre, conferenze ed eventi si articolerà in iniziative pensate ad hoc per l’occasione, che vedranno l’apertura inedita di luoghi dimenticati, arricchiti da esposizioni di archivi fotografici inediti, la presentazione diffusa in città di importanti collezioni e la realizzazione di progetti ibridi legati all’immagine.

TPD vuole catalizzare l’attenzione sia degli addetti ai lavori quali galleristi, collezionisti, editori e direttori di musei, sia di un pubblico di appassionati e curiosi, consolidando e arricchendo la settimana primaverile della fotografia.

Aderiscono a TPD 2022: Pinacoteca Agnelli, Barriera, GAM Galleria d’Arte Moderna, MAO Museo d’Arte Orientale, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, Museo Egizio, Palazzo Madama, Museo Nazionale della Montagna, OGR Torino, Paratissima, The Phair, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Musei Reali, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, TAG Torino Art Galleries, La Venaria Reale, Fondazione Videoinsight®.

Il programma definitivo verrà pubblicato sul sito www.torinophotodays.com entro la fine di marzo.

Esposizioni

Sguardi dal mondo. Tra le prime mostre ad essere aperte al pubblico ci sarà Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York, in collaborazione con il prestigioso MoMa di New York e visitabile presso CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, dal 3 marzo al 26 giugno 2022.

Sguardi dalla montagna. Circondata dalle vette alpine, Torino è una città profondamente legata alla montagna e al suo patrimonio. Torino Photo Days darà spazio al racconto montano con due esposizioni molto diverse tra di loro, ma accomunate dalla stessa tematica: GIANCARLO GRASSI. L’inesorabile scalata di un sognatore, visitabile dal 31 marzo al 3 luglio 2022 e LABORATORIO MONTAGNA. Museo Città Territori. Processi in divenire dal 25 maggio al 9 ottobre, entrambe esposte al Museo Nazionale della Montagna.

Sguardi dalla città. Il cuore di Torino Photo Days coinvolge le realtà da sempre attive nella città di Torino. Dal 28 aprile al 22 settembre, presso le OGR, sarà possibile visitare Naturecultures. Arte e Natura dall’Arte povera a oggi. Dalle Collezioni della Fondazione CRT per l’Arte al Castello di Rivoli. La mostra, in collaborazione con il Castello di Rivoli, propone una rilettura di alcune opere della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, già in comodato permanente presso il museo. Inoltre, al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea sono attualmente in corso e visitabili le mostre: Otobong Nkanga. Corde che si arricciano attorno alle montagne, A.B.O. THEATRON. L’Arte o la Vita ed Espressioni con frazioni: Agnieszka Kurant, Bracha Ettinger, Richard Bell.

Alla settimana della fotografia parteciperà anche la FONDAZIONE VIDEOINSIGHT® con LOVE BOMBING. GASLIGHTING, esposta dal 26 maggio al 5 giugno 2022. La mostra collettiva presenta le opere degli artisti finalisti del PREMIO VIDEOINSIGHT®, premio internazionale finalizzato alla promozione dell’Arte Contemporanea.

La GAM, dal 27 maggio al 25 settembre 2022, ospiterà la mostra personale di Flavio Favelli, Flavio Favelli. I Maestri Serie Oro. Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico PAC2020 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Dal 17 marzo al 12 giugno, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo propone Qualcosa nell’aria, che rientra nel progetto “Verso. I giovani tra cultura, tecnologia e partecipazione politica”, di Regione Piemonte – Assessorato alle Politiche Giovanili e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche giovanili. La mostra esplora la riappropriazione dello spazio pubblico intersecando i temi del collettivo e dell’ecologia.

Torino Photo Days ospiterà anche la mostra UGO MULAS. Dall’Italia del Dopoguerra all’America della Pop Art. La visione di un collezionista, a cura di Chiara Massimello, allestita a Villa Sanquirico. L’esposizione comprende sessanta fotografie vintage dalla collezione di Massimo Prelz Oltramonti: dal clima culturale del Bar Jamaica e delle prime fotografie di ispirazione neorealista, agli scatti realizzati come fotografo ufficiale della Biennale di Venezia e poi a New York con i maggiori interpreti del clima culturale americano al tempo della pop art.

Hanno inoltre confermato la loro adesione al programma di Torino Photo Days: Pinacoteca Agnelli, Barriera, MAO Museo d’Arte Orientale, Museo Egizio, Palazzo Madama, Musei Reali, TAG Torino Art Galleries, La Venaria Reale.

Torino Photo Days non è soltanto un insieme di esposizioni fotografiche, ma anche un’occasione per proporre modalità di fruizione della fotografia sperimentali e innovative. Tra gli eventi in programma, Liquida_where images flow, dal 5 maggio al 29 maggio 2022, presso gli spazi dell’ARTiglieria. Si tratta di un nuovo Photofestival, promosso da Paratissima, che mette in dialogo autori e professionisti emergenti del mondo della fotografia e dell’immagine.

Per l’edizione 2022 è prevista un’altra novità: da un accordo di comodato d’uso con CDP (Cassa Depositi e Prestiti), l’organizzazione di The Phair ha avuto la concessione per l’utilizzo e la riapertura al pubblico di due Palazzine ottocentesche, situate in Corso Giovanni Lanza a Torino, e del loro magnifico parco. Il complesso era stato acquistato a metà del secolo scorso dalla Provincia di Torino per ospitare l’IPI – Istituto provinciale per l’infanzia e la maternità, che ha cessato la sua attività nel 1981. Da quel momento, le strutture sono rimaste chiuse al pubblico. In occasione della settimana fotografica, le palazzine apriranno di nuovo le loro porte, per ospitare preziose collezioni e il pubblico di Torino Photo Days.