Peste suina in Piemonte e Liguria, Salgono a 46 i casi accertati

La mappa della zona “infetta” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022.

Nella mappa i punti colorati mostrano il luogo di ritrovamento degli animali positivi per peste suina africana. I positivi sono 46, quattro in più rispetto all’aggiornamento precedente: 25 per ritrovamenti in Piemonte, 21 in Liguria.

Le nuove positività sono state riscontrate in Piemonte nella provincia di Alessandria ad Arquata Scrivia, Lerma e Castelletto d’Orba; in Liguria nella provincia di Genova a Ronco Scrivia.

Nei quattro Comuni, dove sono state ritrovate le carcasse, erano già stati evidenziati altri casi.