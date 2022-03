Non ci sarà nessun corteo no green pass neanche questa settimana. Gli organizzatori avevano presentato un preavviso per sfilare da corso Regina Margherita, corso Casale e finire in piazza Vittorio Veneto, ma il questore di Torino, Vincenzo Ciarambino, lo ha vietato per il rispetto delle normative anti-covid.

Come ogni sabato sarà invece presente la manifestazione no green pass in forma statica in piazza Castello, “senza dare corso ad alcuna forma di corteo o altra iniziativa dinamica”.