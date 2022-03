Caro carburante, ecco quanto le accise influiscono sul prezzo della benzina

E’ noto: tra le conseguenze della guerra in Ucraina c’è anche il rincaro del petrolio. E, di conseguenza, l’aumento del prezzo di benzina e gasolio. Situazione difficile sia per automobilisti che, ogni giorno sono alla ricerca dei distributori più economici, che dei gestori, che da lunedì a Torino, nelle ore notturne, terranno le luci spente sugli impianti self-service di carburante.

Tra le concause del costo del carburante, però, ci sono le accise: una tassa che lo Stato pone sulla fabbricazione o sulla vendita di prodotti di consumo. In questo caso sui carburanti. Una tassa scomoda per gli automobilisti ma fondamentale per lo Stato, che nel 2021, ha intascato quasi24 miliardi di euro.

Quante sono le accise?

Le accise sono state introdotte in Italia dagli anni ’30 e negli anni si sono moltiplicate. Sono 18 anche se nel 1995 sono state inglobate in un’unica imposta indifferenziata.

Di seguito l’elenco delle accise e l’anno in cui sono state introdotte

finanziamento della crisi di Suez (1956) – 0,00723 euro;

ricostruzione post disastro del Vajont (1963) – 0,00516 euro;

ricostruzione post alluvione di Firenze (1966) – 0,00516 euro;

ricostruzione post terremoto del Belice (1968) – 0,00516 euro;

ricostruzione post terremoto del Friuli (1976) – 0,00511 euro;

ricostruzione post terremoto dell’Irpinia (1980) – 0,0387 euro;

finanziamento missione ONU in Libano (1982 – 1983) – 0,106 euro;

finanziamento missione ONU in Bosnia (1996) – 0,0114 euro;

rinnovo contratto autoferrotranvieri (2004) – 0,020 euro;

acquisto autobus ecologici (2005) – 0,005 euro;

ricostruzione post terremoto de L’Aquila (2009) – 0,0051 euro;

finanziamento alla cultura (2011) – 0,0071;

finanziamento crisi migratoria libica (2011) – 0,040 euro;

ricostruzione per alluvione che ha colpito Toscana e Liguria (2011) – 0,0089 euro;

finanziamento decreto “Salva Italia” (2011) – 0,082 euro;

finanziamento per ricostruzione post terremoto dell’Emilia (2012) – 0,024 euro;

finanziamento del “Bonus gestori” (2014) – 0,005 euro;

finanziamento del “Decreto fare” (2014) – 0,0024

Facendo una somma, seguendo l’ultima rilevazione del MISE datata 7 marzo 2022, ecco quanto influiscono sul costo finale della benzina, del gasolio e del gpl.