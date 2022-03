Ires Piemonte: monitoraggio su imprese, lavoro, mobilità durante l’emergenza Covid

I primi casi di Covid in Italia furono accertati il 20 febbraio 2020, con la conseguente dichiarazione dello stato di emergenza a partire dal 10 marzo 2020. In questi due anni la pandemia ha inciso non solo sulle abitudini degli italiani, modificandone i comportamenti, ma ha richiesto un intervento finanziario straordinario da parte delle Stato per far fronte all’emergenza economica per imprese e famiglie.

Le misure di sostegno alle imprese

In Piemonte sono state erogate circa 200 mila garanzie, pari al 7,6% del volume nazionale, di cui il 43% per importi al di sotto dei 30 mila euro e il 57%per importi maggiori. A livello nazionale, ogni 100 garanzie oltre i 30 mila euro se ne registrano 81 sotto i 30 mila euro, 76 in Piemonte.

Il mercato del lavoro

Le prime 10 settimane del 2022 registrano 137.608 avviamenti per un totale di 33.499 avviamenti in più rispetto allo stesso periodo del 2021 ma 6.470 avviamenti in meno rispetto al 2020 ed anche 18.457 avviamenti in meno rispetto al 2019. La professione più richiesta è quella del bracciante agricolo.

La mobilità

• La mobilità si mostra in ripresa rispetto ma ancora sotto i livelli del 2019

• Gli spostamenti tra province in linea con le prime settimane del 2021 ma con un differenziale negativo (-27%) rispetto al 2019

• Il traffico veicolare medio giornaliero è maggiore del 2021 ma ancora inferiore al 2019

• La mobilità a Torino con mezzo privato ed a piedi in aumento

• Per l’aeroporto di Caselle le prime 10 settimane del 2022 mostrano che il flusso non è ancora tornato ai livelli pre-pandemici ed ha generato 5.980 passeggeri in media al giorno contro gli 9.090 del 2019, per una contrazione circa pari al 35% rispetto al 2020 ed al 37% rispetto al 2019.

I comportamenti durante l’epidemia: controlli e sanzioni

Al 6 marzo 2022 sono state controllate 94.217 persone di cui 3% sanzionate e controllati 9.413 esercizi ed attività di cui 6% sanzionati.