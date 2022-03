Dimessi 5 dei 12 bambini ucraini in cura al Regina Margherita di Torino. In arrivo altri 6 con un volo speciale dalla Romania

Cinque dei 12 bambini ucraini del primo volo della Regione Piemonte, venuti a Torino all’ospedale infantile Regina Margherita per continuare le cure interrotte in Ucraina per il conflitto in corso, sono stati dimessi dal nosocomio e continueranno a curarsi e a essere seguiti con visite ambulatoriali. “Tutti i 12 bambini – spiega la direttrice dell’oncologia pediatrica del Regina Margherita, Franca Fagioli – hanno cominciato il loro iter di cure e di questi cinque sono già stati dimessi, sono ospitati sono nelle case di assistenza e proseguono il loro iter terapeutico fra ambulatorio e day hospital. Gli altri sette sono tuttora ricoverati ma direi che la situazione in questo momento è abbastanza tranquilla nei limiti della tranquillità dell’oncologia pediatrica”.

Giovedì è mancato uno dei bambini arrivati due settimane fa a Torino. Un ragazzo di 17 anni le cui condizioni erano subito apparse gravi tanto da necessitare un ricovero in terapia intensiva. Intanto è in corso la seconda missione di recupero della Regione Piemonte che porterà nel capoluogo altri 6 bambini, di cui un neonato di soli 6 mesi, che soffre di insufficienza epatica e che ha bisogno di un trapianto di fegato. Il volo, atterrato a Iasi in Romania dove stanno aspettando i bambini e le loro famiglie scappate dall’Ucraina passando dalla Moldavia, è stato reso possibile dal sostegno di Fondazione Lavazza e Reale Foundation.