Sarà Giorgio Abonante, di 46 anni il candidato del centrosinistra per le prossime elezioni comunali che si svolgeranno ad Alessandria tra maggio e giugno 2022. Abonante è stato ex assessore nella giunta di Rita Rossa ed è attuale consigliere comunale di minoranza.

Abonante sarà sostenuto alle elezioni dal PD, M5s, Moderati per Abonante, Europa Verde Alessandria, Lista Abonante per Alessandria e Alessandria Civica.