Venerdì 25 marzo sciopero globale per il clima e per la pace

Venerdì 25 marzo si torna in piazza per la giustizia climatica e per la pace. Quello che segue è il comunicato di Fridays for Future Italia:

Non ci sarà infatti pace sostenibile, da nessuna parte, finché i nostri sistemi saranno legati ai combustibili fossili forniti da autocrati e dittatori. Come dice Ilyess, attivista ucraina: “Di solito scioperavo per il clima in Ucraina ma questo venerdì sto scioperando dalla Germania, i cui leader finanziano la guerra a casa mia. L’Unione Europea ha speso 15 miliardi di euro per acquistare combustibili fossili da Putin dall’inizio della guerra in Ucraina ad oggi. Eppure i leader europei dicono che ‘stanno con l’Ucraina’.”

Non è mai stato così chiaro come ora che una transizione ecologica giusta non solo è necessaria, ma è necessaria ora. L’ultimo rapporto dell’IPCC ci dice che dobbiamo agire IMMEDIATAMENTE.

Ciò che sta accadendo di questi tempi può lasciare le persone prive di potere e di forze. Ma noi non ci arrendiamo e ti incoraggiamo a non arrenderti. Stiamo lottando per ciò che più conta: un presente e un futuro vivibili.

Con questo sciopero mondiale chiediamo anche che i paesi del Nord del mondo ‘riparino’ i danni causati ai paesi del Sud del mondo garantendo dei risarcimenti climatici alle comunità più colpite. Questi risarcimenti sono parte di un processo di giustizia che permetterà di restituire il potere politico alle persone e alle comunità. Essi non dovranno essere concessi sotto forma di “prestiti”, ma di “finanziamenti”, come risposta alle richieste delle comunità indigene ed emarginate affinché possano adattarsi e compensare le perdite e i danni subiti. Inoltre è necessario che le comunità tornino in possesso delle loro terre, ingiustamente sottratte.

A livello globale chiediamo una ridistribuzione della ricchezza, della tecnologia, dell’informazione e del potere politico dal Nord al Sud del mondo e dall’alto verso il basso.

Come ricorda Edwin Namakanda, attivista ugandese, non bisogna smettere di sottolineare che “i governi del Nord globale dovrebbero pagare per le perdite e i danni nelle nostre comunità non per un senso di solidarietà, ma perché è la loro responsabilità storica, e noi siamo qui per rivendicare quel debito.”

Resistiamo come un solo popolo. Per questo abbiamo bisogno di te. Un altro mondo è possibile, una transizione giusta è possibile, la pace per tutti è possibile, è possibile se resistiamo insieme, se ci permettiamo di avere fiducia nel potere delle persone, se abbiamo il coraggio di andare avanti proprio perché i tempi sono duri.

Ci si vede venerdì nelle piazze del mondo. Spargi la voce!

In Italia, il sindacato FLC-CGIL dei lavoratori della conoscenza ha aderito allo sciopero, per cui possono scioperare e scendere in piazza anche insegnanti e operatori scolastici delle scuole di ogni ordine e grado. Ci auguriamo che tutti i sindacati comprendano presto l’importanza di aderire.

Ecco le piazze che aderiscono alla manifstazione:

Alessandria piazzetta della Lega ore 9

Alcamo piazza castello ore 21

Ancona ore 9.30 Porta Pia

Avellino alle 9.00 a Campetto Santa Rita – Via Circumvallazione

Aversa Piazza Municipio ore 9.00

Arezzo Piazza della Libertà ore 9:30

Asti Piazza San Secondo 9.30

Bari piazza del Chiringuito ore 9.30

Bergamo Largo porta nuova ore 10.00

Bologna Piazza Maggiore ore 9.00

Bolzano sui Prati del Talvera alle 11.00

Brescia Piazzale Arnaldo alle 9:00

Cagliari azione + cineforum alle 17.15 in via Trentino con Mazzotta e Biggeri

Carrara Piazza Alberica 9:00

Catania piazza Roma ore 9:30

Catanzaro info in arrivo

Cerignola sabato 26

Chieri Liceo Monti 8.00

Chieti Piazza Giuseppe Garibaldi ore 9.00

Como ritrovo all’ippocastano alle 9.00

Cremona stazione dei pullman ore 18.00

Cuneo largo Audifreddi ore 9.00

Ferrara porta degli Angeli ore 9.30

Firenze piazza ss. Annunziata ore 9.30

Forlì Piazzale della Vittoria ore 9

Genova Piazza Principe h 9:00

Gorizia Parco della Rimembranza h 10.00

Lanciano partenza ai viali ore 14.30

Lecce Piazza Sant’Oronzo ore 10.30

Lucca piazzale verdi ore 9.00

Mantova piazza dei Mille ore 9:30

Massa 9:00 in Piazza Alberica a Carrara

Milano – Largo Cairoli ore 9.30

Mogliano Veneto ore 9:00 davanti al Liceo Giuseppe Berto

Monza piazza Citterio ore 9.00

Napoli piazza Garibaldi alle 9.30

Ostana (Cuneo) Foresta, ore 9

Palermo piazza Politeama ore 9.00

Padova piazzale stazione ore 9.00

Pavia Largo Angelo Grilli ore 9.00

Parma Barriera Bixio 9.30

Perugia piazza IV Novembre alle 9.00

Pesaro Piazza del Popolo ore 9.00

Piacenza Piazzale Genova ore 9

Piazza Armerina info sui social

Pisa Piazza Guerrazzi ore 9

Pistoia Piazza del Duomo ore 9:30

Ravenna piazza Anita Garibaldi ore 9.00

Reggio Calabria piazza Italia ore 10.00

Reggio Emilia parco Tocci ore 9.30

Rieti Lungovelino Nello Bellagamba ore 9.30

Rimini Centro Studi ore 8.00

Roma – Piazza della Repubblica 9:30

Salerno piazza Vittorio Veneto (stazione ferroviaria) ore 9.00

Saluzzo corso Italia ore 14.00

Sanremo davanti all’Ariston, ore 10

Sassuolo Istituto Volta (Piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino) ore 8.30

Schio – Altovicentino piazzale Summano, Schio, ore 8.00

Siena piazza Matteotti ore 10.00

Taranto parco archeologico delle mura greche ore 9.00

Torino Piazza 18 dicembre 10.00

Trento via Verdi ore 8.30

Treviso stazione dei treni ore 8.30

Trieste Largo barriera ore 9.30

Udine piazza Venerio ore 9

Varese corteo da piazza della repubblica ore 17.30

Venezia Mestre, piazzale Cialdini ore 9.00

Verona Stazione Porta Nuova ore 9

Viareggio 15.30, in Piazza Mazzini

Vicenza piazzale stazione ferroviaria ore 8.30