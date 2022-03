Concluso l’incontro tra il sindaco di Torino Lo Russo, il presidente della regione Piemonte Cirio e i vertici di Stellantis

Si è concluso intorno alle 19.15 l’incontro tre le istituzioni piemontesi, Stefano Lo Russo sindaco di Torino e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, e i vertici di Stellantis, il Ceo Carlos Tavares e John Elkann per discutere del futuro dell’azienda in Piemonte e nello specifico dello stabilimento di Mirafiori a Torino.

Attraverso dei post sui social Lo Russo e Cirio hanno commentato l’esito dell’incontro.

Queste le parole di Cirio:

Abbiamo da poco concluso l’incontro con il Ceo di Stellantis Carlos Tavares e John Elkann. È stato un confronto prezioso e proficuo che ha posto le basi per un lavoro che condurremo insieme, con l’obiettivo di consolidare il ruolo dell’azienda in Piemonte e quello della nostra regione come protagonista indiscusso dell’automotive. Con le risorse europee, la scienza delle nostre università, la storia di una terra dove l’auto è nata e la serietà di un nuovo patto istituzionale tra Regione e Comune di Torino, ci sono le migliori condizioni per lavorare con rinnovata fiducia per il nostro futuro.

A Cirio hanno fatto eco le parole del Sindaco di Torino Stefano Lo Russo:

Incontro con il presidente del gruppo Stellantis, John Elkann, l’amministratore delegato del gruppo, Carlos Tavares sul piano strategico Stellantis a Torino e in Piemonte.

Insieme a Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, e il presidente dell’Unione industriale di Torino, Giorgio Marsiaj, abbiamo creato un fronte comune per il futuro dell’automotive del nostro territorio.

La Città di Torino e la sua area metropolitana rappresentano un’opportunità di sviluppo e crescita per Stellantis. La capacità produttiva e tecnica, l’ingegneria di prodotto e di processo e la forte attitudine all’innovazione derivante anche dallo stretto legame con l’università e il mondo della ricerca sono elementi territoriali unici in grado di creare un forte valore produttivo e sociale.

La Città di Torino vuole essere protagonista di questa strategia di crescita che può vedere anche nella riconfigurazione degli attuali spazi, a partire da Mirafiori, una straordinaria opportunità. In questo senso, svilupperemo immediatamente una pianificazione territoriale e urbanistica condivisa che rafforzi il piano di sviluppo industriale.

L’attuale unità di intenti tra tutti gli attori del territorio e la volontà di collaborare in modo costruttivo rappresentano infatti le condizioni fondamentali per il successo di questo grande progetto industriale che, in termini di portata e ampiezza, va ben oltre i confini della nostra città e che risponde alla più generale esigenza di lavorare insieme, con determinazione, per combattere il cambiamento climatico globale.