Finisce col furgone sui binari della metopolitana leggera a Torino e rifiuta l’alcol test

Un furgone è riuscito ad infilarsi, per poi ovviamente bloccarsi, sui binari della metropolitana leggera di Corso Toscana a Torino. Gli agenti del Comando Territoriale VI della Polizia Locale sono intervenuti nella notte di domenica a seguito di una segnalazione.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti il furgone sarebbe entrato sulla banchina rialzata attraverso l’incrocio di Corso Potenza, in un punto in cui la sede tranviaria è a raso con la carreggiata stradale, per poi rimanere bloccato alcune centinaia di metri più avanti.

La donna alla guida, evdientemente in stato di alterazione, si è rifiutata di sottoporsi all’alcol test, ragione per cui è stata indagata in stato di libertà e le è stata ritirata la patente.

Dopo il tentativo di rimuovere con un carro attrezzi il furgone dai binari, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare la sede tranviaria.