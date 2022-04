A Torino protesta delle associazioni del terzo settore contro i tagli regionali per gli aiuti per non autosufficienza e psichiatria

Nella giornata di oggi, mercoledì 20 aprile, le associazioni del terzo settore, insieme ad alcuni consiglieri regionali della minoranza, hanno protestato a Torino sotto Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale, contro i tagli previsti nel Bilancio alla non autosufficienza e alla psichiatria.

Negli ultimi tre anni gli stanziamenti per non autosufficienza e psichiatria sono passati da 55 a 45 milioni di euro, in Piemonte sono 11.121 le famiglie in lista d’attesa per un progetto domiciliare.