Eurovision Song Contest a Torino: scelte le cartoline dall’Italia e gli abbinamenti con tutti i paesi in gara

Sono state selezionate tutte le cartoline con le rispettive associazioni con i Paesi in gara all’Eurovision Song Contest 2022 in programma a Torino dal 7 al 14 maggio prossimo. Le cartoline sono filmati di 40 secondi circa su varie località d’Italia che vengono trasmessi prima delle esibizioni degli artisti in gara.

Ecco tutti gli abbinamenti:

PRIMA SEMIFINALE – 10 maggio

Albania – Barumini (Sud Sardegna, Sardegna)

Lettonia – Merano (Bolzano, Trentino Alto Adige)

Lituania – Bergamo (Lombardia)

Svizzera – Termoli (Campobasso, Molise)

Slovenia – Civita di Bagnoregio (Viterbo, Lazio)

Ucraina – Firenze (Toscana)

Bulgaria – Castel del Monte (Barletta-Andria-Trani, Puglia)

Paesi Bassi – Ravenna (Emilia Romagna)

Moldavia – Urbino (Marche)

Portogallo – Genova (Liguria)

Croazia – Grinzane Cavour (Cuneo, Piemonte)

Danimarca – Procida (Napoli, Campania)

Austria – Castello di Miramare (Trieste, Friuli Venezia Giulia)

Islanda – Cortina d’Ampezzo (Belluno, Veneto)

Grecia – Selinunte (Trapani, Sicilia)

Norvegia – Lago di Scanno (L’Aquila, Abruzzo)

Armenia – Cascata delle Marmore (Terni, Umbria)

SECONDA SEMIFINALE – 12 maggio

Finlandia – Laghi di Fusine a Tarvisio (Udine, Friuli Venezia Giulia)

Israele – Manarola – Cinque Terre (La Spezia, Liguria)

Serbia – Rocca Calascio (L’Aquila, Abruzzo)

Azerbaigian – Varenna (Lecco, Lombardia)

Georgia – Burano (Venezia, Veneto)

Malta – Abbazia di San Galgano a Chiusdino (Siena, Toscana)

San Marino – Roma (Lazio)

Australia – MART Rovereto (Trento, Trentino Alto Adige)

Cipro – Monte Cervino (Aosta, Valle d’Aosta)

Irlanda – Matera (Basilicata)

Macedonia del Nord – Cala Luna a Dorgali, golfo di Orosei (Nuoro, Sardegna)

Estonia – Sacra di San Michele a Sant’Ambrogio di Torino (Piemonte)

Romania – Le Castella ad Isola di Capo Rizzuto (Crotone, Calabria)

Polonia – Scala dei Turchi a Realmonte (Agrigento, Sicilia)

Montenegro – Monte Conero (Ancona, Marche)

Belgio – Perugia (Umbria)

Svezia – Rimini (Emilia Romagna)

Repubblica Ceca – Caserta (Campania)

FINALISTI AUTOMATICI – 14 maggio

Francia – Cavour (Torino, Piemonte)

Germania – Torino Lingotto (Piemonte)

Italia – Mole Antonelliana, Torino (Piemonte)

Regno Unito – Orta San Giulio (Novara, Piemonte)

Spagna – Alagna Valsesia (Vercelli, Piemonte)

In grassetto tutte le cartoline dove verranno illustrate le località piemontesi.