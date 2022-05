Trasporti: i treni regionali Asti-Alessandria-Voghera diventano diretti

Migliorano i collegamenti tra le località servite dalla ferrovia tra Asti, Alessandria e Voghera. Da questa settimana sono infatti attivi i treni regionali che offrono un servizio continuo tra Asti a Voghera senza dover effettuare lunghe coincidenze ad Alessandria.

I nuovi treni regionali Asti-Alessandria-Voghera sostituiscono il vecchio servizio composto da due linee distinte Alessandria-Asti e Alessandria-Voghera.

Vengono inoltre potenziati i treni nei giorni festivi tra Asti e Alessandria, precedentemente assenti a causa delle rimodulazioni legate alla pandemia.

Con il nuovo servizio è possibile da Asti raggiungere più facilmente Tortona e Voghera e, anche, proseguire verso Milano interscambiando con i servizi della linea Milano-Genova e Alessandria-Milano. Le variazioni consentono anche di migliorare i collegamenti tra le località presenti nella tratta tra Asti e Alessandria e le località della tratta tra Alessandria e Voghera.

Come sottolinea l’Assessore regionale ai Trasporti queste modifiche scaturiscono dal metodo di lavoro che la Regione Piemonte si è data, che prevede di ascoltare il territorio nelle sue necessità e di agire di conseguenza per priorità e urgenze rispetto a quanto viene richiesto. In questo caso le segnalazioni dei pendolari e delle amministrazioni locali hanno consentito di aprire un ragionamento su quali siano i miglioramenti più utili al bacino di utenza e ne è scaturita la rimodulazione oraria appena attivata.

Gli orari sono consultabili sul sito Trenitalia.