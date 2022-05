Meteo Piemonte: da lunedì tempo più stabile e soleggiato

Fine settimana ancora parzialmente condizionato dalla presenza di tempo instabile.

Secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, un minimo depressionario attualmente presente sul Mediterraneo occidentale si sposta verso la Sicilia nel corso del pomeriggio favorendo una progressiva attenuazione delle precipitazioni con fenomeni deboli residui, più persistenti sul settore sudoccidentale fino alla sera.

Tuttavia, l’area di bassa pressione si manterrà posizionata sul Mar Tirreno fino a lunedì, convogliando flussi nordorientali con associate condizioni di moderata instabilità che daranno origine a rovesci sparsi, deboli o moderati domani e a più intensi, anche a carattere temporalesco, nella giornata di domenica in particolare sulle zone meridionali.

Da lunedì è atteso però un graduale miglioramento, con cieli parzialmente soleggiati e rovesci isolati, in esaurimento in serata. Temperature massime in aumento.