In Piemonte sono state vaccinate oggi contro il coronavirus 6940 persone (a 79 la prima dose, a 98 la seconda, a 788 la terza, a 5975 la quarta).

Dall’inizio della campagna inoculate 9.925.846 dosi, di cui 3.335.533 come seconde, 2.873.975 come terze, 107.762 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.506