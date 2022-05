Continua la campagna vaccinale contro il coronavirus covid19 in Piemonte. Nella giornata di oggi, 9 maggio sono state 6.770 le persone che hanno ricevuto una dose (a 56 la prima dose, a 83 la seconda, a 691 la terza, a 5.940 la quarta).

Dall’inizio della campagna inoculate 9.935.444 dosi, di cui 3.335.807 come seconde, 2.874.859 come terze, 115.958 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.518.